Guida tv completa di martedì 22 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la serie Tv L’Ambasciata. A Bangkok arriva la nuova console, amante di Luis quando i due lavoravano in Messico. Nello stesso tempo, scompare Carlos. Eduardo, intanto, nutre forti dubbi su Patricia. Dopo aver chiesto a Vargas di sorvegliarla, le ordina di chiudere le società che hanno in comune. Su Rai 2 andrà in onda MacGyver, con le puntate Amsterdam e Aloha. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Mc Farland, Usa.

Guida tv di questa sera martedì 22 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, martedì 22 agosto 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Mani di Velluto, con Adriano Cenentano ed Eleonora Giorgi. L’ingegnere miliardario Guido Quiller, è odiato da tutti i ladri per aver creato un vetro antiproiettile. Guido, però, si innamora di una borseggiatrice e si fa credere uno scippatore… Su Canale 5 vedremo la fiction La regina di Palermo. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda la serie tv Chicago Mad, con gli episodi Un giorno da dimenticare, Colpevoli, Noi. Stasera La7 trasmetterà In Onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.