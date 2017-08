Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 agosto 2017 – «Clara e il vestito della nonna di William» – Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Sturm der Liebe, mostrano che Adrian osserva, un po’ troppo pensieroso, Clara preparare il ballo per le sue nozze con William. Beatrice cerca di mettere Charlotte e Friedrich l’uno contro l’altra, come abbiamo già detto nelle scorse anticipazioni, ma non ce la farà. Clara, sommersa di lavoro per il concorso di designer e i preparativi del suo abito da sposa, accetta ben volentieri di indossare per il proprio matrimonio il vestito della… nonna di William!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 agosto 2017

Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Sturm der Liebe, Robert lascia il Fürstenhof chiedendo alla madre di andare con lui, ma la donna rifiuta la proposta. Melli per caso rompe un barattolo di marmellata che Marie ha regalato ad Alfons. Clara non smette di pensare ad Adrian neanche un attimo, tanto da spingere Tina a chiedergli di riflettere bene sui suoi veri sentimenti prima di compiere un passo da cui sarà difficile tornare indietro.