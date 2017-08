Temptation Island Gossip e News – Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo dopo tante burrasche e rappacificazioni, potrebbero essersi lasciati per davvero. È quanto ha dichiarato Selvaggia in una Story su Instagram risalente all’altra notte. Un video in bianco e nero, che inquadra a metà il volto rigato dalle lacrime della ragazza e poche, laconiche parole: “Dopo questa serata io e Fra ci siamo lasciati. Vi prego di non chiedere perché, tanto non rispondo“.

Temptation Island Gossip e News – L’ultima tempesta fra i due

L’ultima tempesta era scoppiata per un like che Chiofalo avrebbe messo sotto una foto osé di Simona Solimeno, tentatrice del reality: il gesto avrebbe riacceso la gelosia di Selvaggia, che però ha poi tenuto a commentare la sua simpatia per Simona. Come riporta tvzap.kataweb: “Simona non ha fatto niente. Specifico fosse stata anche una ragazza fuori dal programma. Ma poi ripeto, che a 27 anni io non mi scaldo per un like. Sono troppo donna e troppo intelligente per alzare polveroni di questo tipo. Non tengo 12 anni. Questo più questo più questo e tanto altro che non potete ovviamente sapere, arrivo alla frutta. Come qualsiasi umano sulla terra”.

Temptation Island Gossip e News – ‘La gelosia non c’entra’

“E sta cazzo di gelosia non c’entra nulla” prosegue Selvaggia “Non sono ossessionata da lui. Questo lo dite voi e quel demente di Francesco Chiofalo. Fatela e la facesse finire di dire stronzate esagerate ed assurde. Ci manca solo che dice che mi prostituivo da giovane e voi tutti ci cascate. Quindi tiene il potere di mettermi in galera. Ma non scherziamo.”