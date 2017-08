Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 23 agosto 2017: la situazione a Poggioreale. detenuti del carcere di Poggioreale sono ancora in protesta, in particolar modo a causa del sovraffollamrnto, ed una delegazione è entrata nella struttura detentiva per capire quali sono le reali condizioni in cui versano i detenuti. Il carcere di Poggioreale ospita 2109 persone, ma ha una capienza massima di 1624 posti. Le condizioni di Poggioreale sono andate comunque migliorando nel corso del tempo, basti pensare che negli anni passati l’istituto era arrivato a ospitare anche 2700 detenuti. Il problema del sovraffollamento c’è e non va sottovalutato soprattutto nei mesi estivi, quando arriva il caldo a peggiorare le cose.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 23 agosto 2017: la situazione del carcere di Busto Arsizio.

Anche il carcere di Busto Arsizio è afflitto dal problema del sovraffollamento. A parlare di questo problema è il direttore del carcere Orazio Sorrentini: “La situazione è abbastanza seria, al limite del grave. Abbiamo ampliato, ma a fronte di 300 posti ospitiamo 420 detenuti”.

Altro grande problema riguarda la mancanza di nuove assunzioni del personalr di polizia penitenziaria. Sorrentininspiega che di agenti di polizia penitenziaria “Non se ne trovano e non è un problema da poco. I giovani non ne vogliono sapere di questo lavoro pensando magari che comporta grandi rischi. Ne servirebbero di risorse per non fare sentire i detenuti abbandonati anche in funzione di quell’opera di recupero e di rieducazione fondamentale per impedire, una volta che il detenuto abbia scontato la sua pena, di tornare a delinquere. Di essere recidivo e quindi di tornare nuovamente in carcere”. I problemi ci sono, ma è anche tanto l’impegno del personale del carcere di Busto Arsizio volto al recupero dei detenuti. Sono tanti, Infatti, gli educatori e gli psicologi impegnati in tal senso.