Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news gossip ad oggi 23 agosto 2017

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news gossip ad oggi. Sono ormai giorni che si parla della notizia dell’atterraggio d’emergenza che ha visto protagonista Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Secondo quanto riportato da alcune testate la showgirl avrebbe accesso una sigaretta in volo, costringendo il comandante ad un atterraggio d’emergenza. La versione dell’argentina è però diversa. “Da una parte non ne volevo parlare, perché ormai sono abituata a questo genere di montature. Ma l’altro giorno mi sono davvero spaventata, ho avuto anche una specie di attacco di panico. Per questo adesso andremo per vie legali e nei confronti del pilota partirà una denuncia importante”, ha detto Belen al ‘Corriere della Sera’.

Belen Rodriguez, le ultime news gossip ad oggi 23 agosto 2017.

Poi ha spiegato cos’è accaduto: “A un certo punto si sono accese spie di emergenza e il pilota non ha più voluto parlarci: ha messo il segnale di non disturbare. Il mio fidanzato ha provato a comunicare con lui, bussava alla porta, gli ripeteva please, ma niente. Sentivamo che l’aereo stava scendendo ma non capivamo dove fosse diretto. Non ce lo diceva. Così ho iniziato a mandare dei messaggi a mia mamma e ad alcune amiche con gli screenshot della nostra posizione: quando l’aereo non vola alto il telefono prende. Questo perché ho anche pensato più di una volta che mi stesse rapendo, che quel volo si fosse trasformato in un rapimento”.

La versione di Andrea Iannone sull’accaduto.

Le ha fatto eco lo stesso Iannone: “Era una sigaretta elettronica”. “Il comandante ha chiuso la porta e non ha più voluto parlare con noi. Non sapevo dove ci stesse portando, mi pareva di essere al centro di un sequestro. In gara con le moto si rischia sempre, ma non ho mai avuto paura come l’altra sera. Almeno, quando sono in sella, sono io il comandante”, ha poi aggiunto il centauro.