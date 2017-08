Cherry Season anticipazioni gossip e news – Eccitanti notizie per i fan di Serkan Cayoglu, l’attore protagonista di Cherry Season – La stagione del cuore. ‘Ayaz’ potrebbe essere uno dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lo scoop è del settimanale “Nuovo TV” – segnalato dal sito ‘comingsoon’ – che preannuncia anche una sfida a tre per conquistarsi l’ingresso nella fatidica casa. Il noto attore turco, dovrebbe sfidare al televoto altri due concorrenti – si ipotizza l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna e il comico di Colorado, Gianluca Impastato – per entrare ufficialmente nel cast del Gf Vip 2017.

Cherry Season anticipazioni gossip e news

L’indiscrezione del giornale ha subito scaldato la fantasia delle numerose sostenitrici di Serkan e della soap, ma in molti sostengono sia improbabile per la difficoltà dell’attore turco a parlare italiano. Ma Serkan, oltre ad amare profondamente l’Italia, da più di un anno sta studiando la nostra lingua, proprio per eventuali progetti lavorativi nel nostro Paese. Il reality versione Vip, giunto alla sua seconda edizione, inizierà tra poche settimane in prima serata su Canale 5, ma per avere la certezza di vedere Serkan alle prese con le pulizie domestiche, gli altri inquilini, le amicizie e le inimicizie della casa, c’è ancora un po’ da aspettare.