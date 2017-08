Eleonora Pedron, le ultime news gossip ad oggi 23 agosto 2017. Dopo la separazione da Max Biaggi, sembra finita anche l’appassionata love story fra Eleonora Pedron e Daniele Conte, fratello dell’ex ct della Nazionale Antonio Conte. Un anno fa, era l’estate 2016, i due, in vacanza nel Salento, si erano mostrati molto affiatati. A un anno di distanza, la relazione sembra definitivamente esaurita.

Eleonora Pedron e Tommy Vee, le ultime news gossip ad oggi 23 agosto 2017.

Per la bellissima Eleonora, in vacanza a Ibiza con i figli Ines Angelica e Leon Alexandre, è scoccata una nuova scintilla, quella per il dj Tommy Vee, all’anagrafe Tommaso Vianello (lo ricordate nella casa di Cinecittà, quando era insieme a Carolina Marconi?).”Stiamo bene, è nata una bella sintonia”, ha dichiarato la Pedron a Chi, confermando quello che già raccontano le immagini pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini. Tommaso le fa eco con parole che lasciano intendere che qualcosa di importante sta nascendo. “Io tifo per lei perché oltre a essere bellissima è anche molto simpatica. Io resto nel mio, faccio il deejay e va bene così. Ma con lei accanto è meglio”, ha affermato Tommy.