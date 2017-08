Francesco Totti, le ultime news ad oggi 23 agosto 2017

Francesco Totti, ultime news. Sembra proprio che Francesco Totti abbia rifiutato offerte multimilionarie da squadre di calcio di tutto il mondo pur di rimanere nella sua Roma. L’ex capitano giallorosso, che qualche mese fa ha dato l’addio alla sua maglia con un mega evento allo Stadio Olimpico, adesso è dirigente della sua squadra del cuore, che per lui vale più di qualsiasi cifra. A raccontarlo è stato il giornalista Maurizio Costanzo.

Francesco Totti, le ultime news di Maurizio Costanzo, ad oggi 23 agosto 2017.

“Francesco ha rifiutato cifre astronomiche offerte da squadre di Dubai e del Giappone…”, ha spiegato Costanzo al settimanale ‘Oggi’. “Lui ha una vera dipendenza dalla Roma, peggiore di quella che chiunque potrebbe avere da una qualsiasi sostanza. Non mi stupirei se per restituire a Roma quello che Roma gli ha dato si spendesse in prima persona per seguire il progetto del nuovo stadio”, ha aggiunto Maurizio. “E’ un tema controverso, caratterizzato da spinte e controspinte legate a interessi politici opposti. Francesco è una figura unificante che può essere utile alla realizzazione del progetto”, ha infine concluso.