Grande Fratello Vip 2017, le news ad oggi 23 agosto 2017. Tutti i concorrenti e il cast della nuova edizione!

Grande Fratello Vip 2017, le news ad oggi 23 agosto 2017. Il cast della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip 2017‘, la seconda dopo il successo dell’esperimento dello scorso anno, sembra essere completo, o quasi. A rivelare chi entrerà nella casa di Cinecittà a settembre è il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ‘Chi’. Signorini sarà al fianco di Ilary Blasi nello show di Canale5.

Innanzitutto due conferme. La prima è quella di Cristiano Malgioglio, che aveva già confermato la sua presenza, la seconda quella di Aida Yespica. Ci sarà anche la bellissima attrice Serena Grandi. Dovrebbe entrare anche Carmen Di Pietro e, a sorpresa, Simona Izzo. Dopo aver ‘saltato’ l’Isola dei Famosi, Giulia De Lellis farà invece parte del reality che si svolge a Roma.

Dati per certi anche Cecilia e Jeremias Rodriguez, rispettivamente sorella e fratello minore della più famosa Belen. I due dovrebbero partecipare come un unico concorrente, stessa formula adottata lo scorso anno per Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli. E ancora, ci sarebbero Stefano Sala, ex marito di Dayane Mello, l’ex tronista Luca Onestini, Ignazio Moser, figlio del campione di ciclismo Francesco, Marco Predolin, Daniele Bossari. Gianluca Impastato, Ivan Cattaneo.