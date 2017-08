Guida tv completa di mercoledì 23 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la serata conclusiva di Superquark. Ci sarà un documentario dedicato al parco di Yellowstone, poi si parlerà dei mosaici di Ravenna, dello studio dei terremoti e della lingua cinese, quella con più parlanti al mondo. Su Rai 2 andrà in onda Squadra speciale Cobra 11, con le puntate ‘Saluti da Mosca’ e ‘Brividi a fior di pelle’. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Destino di un’imperatrice.

Guida tv di questa sera mercoledì 23 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, mercoledì 23 agosto 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Delitto in Provenza. Su Canale 5 vedremo la partita di calcio di Champions League Liverpool – Hoffenheim. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda la kermesse itinerante Battiti live, condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Stasera La7 trasmetterà Il coraggio, classico film con Totò e Gino Cervi.