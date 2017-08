Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 agosto 2017 – «Scontro letale» – Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che per quanto faccia fatica a muoversi, il Dos Casas ha raggiunto Nestor e Camila in fuga verso Cuba e i due rivali danno subito inizio a un impetuoso scontro sia verbale che fisico. Hernando non esita a lanciare una sfida al cubano che, però, sembra avere la meglio: infierendo con violenza su un Hernando già esausto il criminale si appresta a sfoderare il colpo mortale. Camila però interviene per salvaguardare la vita dell’uomo che ama, aggredendo il suo aguzzino e facendolo precipitare giù dal ponte.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 agosto 2017 – «Candela sviene»

Dopo la tragica confessione di Carmelo – che ha appena trovato la sua vendetta assassinando il presunto omicida di Mencia – Candela ha un malore e cade a terra priva di sensi. Nonostante le sue condizioni di salute siano preoccupanti, Severo non intende dare il proprio assenso al ricovero preferendo rivolgersi a un altro medico. Nel frattempo, Raimundo non recede dall’intento di annientare lo strapotere di Cristobal e rende partecipe Emilia spiegandole la strategia che ha in mente. La locandiera, invece, racconta all’ignaro Alfonso di essere stata narcotizzata da Cristobal. In seguito alla dura lotta contro Nestor, la vita di Hernando è in serio pericolo tanto che il dottor Zabaleta avverte i suoi cari di essere pronti ad affrontare tragici esiti.