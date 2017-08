Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 23 agosto 2017

La scomparsa di Gero Caldarelli. E’ scomparso Gero Caldarelli, il mimo che dal 1990 animava il Gabibbo di ‘Striscia la notizia’. La notizia è stata diffusa da Antonio Ricci. Gero, che aveva 74 anni ed era affetto da un male incurabile, aveva frequentato la scuola di mimo del Piccolo Teatro e aveva collaborato con il patron di ‘Striscia’ già ai tempi di ‘Drive in’. Negli ultimi tempi, a causa delle sue precarie condizioni di salute, si alternava nel ruolo del Gabibbo con il suo allievo Rocco Gaudimonte.

Michelle Hunziker, le ultime news ad oggi 23 agosto 2017: il post per la scomparsa di Gero Caldarelli.

Michelle Hunziker, dopo aver appreso la notizia, ha voluto rendere omaggio all’artista che per quasi trent’anni ha interpretato la mascotte del popolare programma di Canale 5. “È volato via anche il nostro Gero Caldarelli… era un uomo meraviglioso. Promuoveva i sogni, amava i bambini a tal punto che non si sarebbe mai manifestato a loro se non come il vero Gabibbo. Un grande lavoratore, un amico che ti diceva sempre che stava ‘alla grande’. Era sempre felice e io so che lui avrebbe voluto che mettessi una sua foto da Gabibbo senza svelare il suo volto per non deludere i bimbi… ci mancherai tanto Gero… ti voglio bene”, ha scritto la conduttrice televisiva su Instagram.

Parole che hanno commosso tutti gli utenti.