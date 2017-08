Tagli capelli medi e corti estate 2017: tagli e colorazioni per essere alla moda! Tra i tagli di capelli corti, il pixie cut, è in assoluto il must have di stagione, molto pratico da portare, facile da gestire e di grande tendenza. Il pixie resta anche nell’estate 2017 uno dei tagli più ricercati e amati da chi vuole i capelli corti. Di grande tendenza anche l’undercut pixie, un taglio, con la rasatura laterale, su uno e entrambi i lati della testa. Si può ottenere con un gioco di volumi ma anche di tonalità applicando, sulla parte rasata della testa, una tonalità diversa, rispetto al resto dei capelli.

Tagli capelli e styling estate 2017: i trends di stagione.

I tagli di capelli corti sono facili da gestire, e possono essere sfoggiati in versione classica, oppure per un effetto strutturato, molto di tendenza e amatissimo dalle wet addicited. Per dare volume e movimento ai capelli corti, optate per un ciuffo laterale, meno radicale rispetto a una frangia rigorosa, anche se sfilata addolcisce il viso.

Tagli di capelli, tendenze e colorazioni per l’estate 2017.

In fatto di colorazioni capelli molto gettonate da colore c he vogliono stupire ed essere originali, le colorazioni pastello, le schiariture, le colorazioni del biondo, il rame, il castano e il nero corvino. Se si vuole osare al massimo e si vogliono ottenere delle colorazioni di capelli e delle nuances il più originali possibile, si potranno scegliere le tonalità del biondo platino, del grigio, del rosso fuoco e del rosa chiaro.

Tagli capelli medi e corti estate 2017: tagli e colorazioni per essere alla moda! 1 su 20