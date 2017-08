Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News – «Voci prive di fondamento su Gemma» – A poche settimane dalla ripresa di Uomini e Donne, il gossip, come ha fatto per tutta l’estate, non smette di occuparsi di Gemma Galgani. Nelle ultime settimane era circolata la notizia di una presunta crisi con il suo fidanzato Marco Firpo, ma a quanto pare sono solo pettegolezzi privi di qualsiasi fondamento: i due protagonisti del Trono Senior sono uniti più che mai. Anzi, la dama di Torino pare che attenda da un po’ di tempo la proposta di matrimonio da parte del cavaliere delle Cinque Terre.

Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News – Gemma in Honduras con il ‘Gabbiano’?

Questa proposta però – secondo indiscrezioni del giornale ‘Mio’, riportate dal sito ‘Blastingnews’, potrebbe arrivare fra qualche mese, cioè dopo la probabile partecipazione di Gemma alla tredicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Sembra che gli addetti al lavoro del reality show condotto da Alessia Marcuzzi vogliano nel cast la direttrice di sala del teatro torinese Colosseo! Ma dal giornale arriva un’altra incredibile notizia: accanto alla dama torinese ci sarà il suo ex fidanzato Giorgio Manetti. Quindi il prossimo anno tutti i telespettatori potrebbero vedere i due protagonisti del Trono Over in Honduras. Se l’indiscrezione lanciata da ‘Mio’ venisse confermata il salotto dell’Amore di Maria De Filippi dovrebbe rinunciare alla loro importante presenza per diverse settimane, come ovvia conseguenza.