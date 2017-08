Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 24 agosto 2017: nuovo caso di suicidio nel carcere di Como. Nel carcere di Como si è verificato un nuovo caso di suicidio da parte di un detenuto, il secondo nel corso dell’anno. Nei giorni scorsi è morto un giovane detenuto di 25 anni. La scorsa settimana il ragazzo aveva provato a togliersi la vita. Prontamente sono intervenuti gli agenti di polizia penitenziaria, ma non c’è stato niente da fare: il ragazzo è morto dopo pochi giorni in ospedale. Al carcere di Como va la maglia nera per i suicidi. Già all’inizio dell’anno una donna somala si era tolta la vita. Dall’anno 2002 nelle carceri italiane si sono registrati circa 1000 casi di suicidio, e 19 si sono verificati nel carcere di Como. Le condizioni di vita in questo carcere non sono semplici. La struttura ospita ben 405 detenuti quando la capienza è di 221 posti. Oltre un centinaio di detenuti hanno problemi psichiatrici, solo 35 lavorano ed inoltre ci sono 294 agenti di polizia penitenziaria in meno di quanti ne servirebbero.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 24 agosto 2017: aperta un’indagine sul caso del detenuto suicida a Barcellona Pozzo di Gotto.

La scorsa settimana un detenuto si era tolto la vita nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, impiccandosi. I familiari, però, hanno notato che il suicida non aveva segni sul collo, come spiega Francesco Marchese, il legale della famiglia. Marchese ha inoltre spiegato che, nri giorni prima del suicidio, aveva avuto un colloquio con il detenuto e lo aveva visto tranquillo, e a fine mese avrebbero chiesto un’istanza di scarcerazione. Sul caso è stato aperto un procedimento penale, ed è stata effettuata l’autopsia sul corpo del detenuto.