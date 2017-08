Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Andrea Iannone: le ultime news gossip ad oggi 24 agosto 2017

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le ultime news gossip. Belen Rodriguez sembra aver davvero superato la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, da quello che emerge dall’ultima intervista rilasciata dalla showgirl al settimanale ‘Chi’, nella quale la bella argentina si dice ‘felice’ nel caso in cui l’ex compagno, padre di suo figlio Santiago, avesse ritrovato una persona speciale da tenere nel cuore. Da diverse settimane, complice una paparazzata del settimanale ‘Chi’, si parla infatti di una possibile storia sentimentale tra il ballerino e la stilista Gilda Ambrosio. Commentando le immagini, Belen ha dichiarato al magazine diretto da Alfonso Signorini: “Se Stefano De Martino è innamorato sono felice. Tifo sempre per l’amore”.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news gossip ad oggi 24 agosto 2017.

Intanto la Rodriguez è arrivata in Grecia, dove sta proseguendo le vacanze insieme al fidanzato Andrea Iannone. Nel viaggio per raggiungere la sua meta, però, la bella mora è stata protagonista di una brutta avventura. Il pilota del jet privato che la stava portando in Grecia ha infatti deciso di atterrare d’emergenza a Lamezia Terme perché, a suo dire, la showgirl avrebbe acceso una sigaretta in volo. La versione di Belen è però diversa. Al ‘Corriere della Sera’ ha spiegato: “A un certo punto si sono accese spie di emergenza e il pilota non ha più voluto parlarci: ha messo il segnale di non disturbare”. Iannone avrebbe provato a comunicare con lui, bussava alla porta, gli ripeteva please, ma niente. A quel punto Belen avrebbe cominciato a mandare dei messaggi alla mamma e ad alcune amiche con gli screenshot della sua posizione avendo pensato che quel volo si fosse trasformato in un rapimento.