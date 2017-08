Serie A, il riepilogo della prima giornata di Campionato 2017/2018. La Prima giornata del campionato di Serie A 2017-18 ha visto la vittoria della Juventus e del Napoli contro Cagliari e Verona. Della Roma contro l’Atalanta, dell’Inter contro la Fiorentina, e del Milan contro il Crotone. Pareggio con il risultato di 0-0 tra la Lazio e Spal, stesso risultato per Sassuolo e Genoa, 1-1 invece tra Bologna e Torino. La Sampdoria supera in rimonta per 2-1 il Benevento, il Chievo vince per 2-1 in casa dell’udinese.

Serie A, le partite di sabato 26 e domenica 27 agosto 2017.

Partite del prossimo turno (2/agiornata di andata) del campionato di serie A per sabato 26 e domenica 27 agosto 2017 vedono in programma per sabato 26 agosto Benevento-Bologna (ore 18) Genoa-Juventus (ore 18) Roma-Inter (ore 20.45) e per domenica 27 agosto 2017 Chievo-Lazio Crotone-Verona Fiorentina-Sampdoria Milan-Cagliari Napoli-Atalanta Spal-Udinese Torino-Sassuolo (ore 18).

Serie A Classifica aggiornata dopo la prima giornata di Campionato.

Milan 3; Inter 3; Juventus 3; Napoli 3; Chievo 3; Sampdoria 3; Roma 3; Torino 1; Bologna 1; Genoa 1; Lazio 1; Spal 1; Sassuolo 1; Benevento 0; Udinese 0; Atalanta 0; Verona 0; Cagliari 0; Crotone 0; Fiorentina 0

Serie A Classifica marcatori aggiornata alla prima giornata di Campionato.

2 reti – Icardi (Inter), Quagliarella (Sampdoria).1 rete – Mandzukic, Dybala, Higuain (Juventus), Milik, Ghoulam (Napoli), Pazzini (Verona, 1 rigore), Kolarov (Roma), Suso, Cutrone, Kessie (Milan), Inglese, Birsa (Chievo), Ciciretti (Benevento), Di Francesco (Bologna), Ljajic (Torino), Thereau (Udinese).