Caterina Balivo, le ultime news. Lo scorso 16 agosto la conduttrice di “Detto Fatto” Caterina Balivo è diventata mamma per la seconda volta di una bellissima bambina che ha deciso di chiamare Cora. La bellissima conduttrice ha dato l’annuncio su Instagram, postando una tenera immagine con la piccola mentre la allattava ala seno. In questa settimana la conduttrice non ha più postato foto, ma sulle pagine del settimanale Chi in edicola questa settimana sono apparsi dei bellissimi scatti in cui la bella Caterina, già in splendida forma, fa ritorno a casa con la piccola insieme al marito.

Caterina Balivo, le ultime news ad oggi 23 agosto 2017. La conduttrice torna a casa con Cora!

Caterina Balivo è apparsa radiosa e felice, con indosso uno splendido abito floreale sopra al ginocchio che ha messo in risalto la sua forma perfetta. Le foto pubblicate dal settimanale “Chi” che la ritraggono insieme al marito Guido Maria Brera e alla piccolissima Cora, mentre sorridenti lasciano l’ospedale di Grosseto dove la conduttrice ha partorito. Ora Caterina si concede una vacanza all’Argentario con la famiglia e la mamma Maria Rosaria. A fine settembre la Balivo tornerà al lavoro, sempre la timone della sua trasmissione pomeridiana di successo “Detto Fatto”.