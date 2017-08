Claudia Pandolfi, le ultime news gossip ad oggi 24 agosto 2017. Claudia Pandolfi è incinta. L’attrice, amatissima dal grande pubblico soprattutto per la serie tv ‘Distretto di Polizia’, in cui interpreta il personaggio di Giulia Corsi, e che in questi giorni stiamo rivendo nelle repliche su Rai Premium della fortunatissima serie tv È arrivata la felicità, aspetta il suo terzo figlio. A rivelarlo è il settimanale ‘Diva e Donna’, che nel numero in edicola pubblica alcune immagini di Claudio in spiaggia a Maccarese, vicino Roma, con un pancino già abbastanza evidente.

Claudia Pandolfi in attesa del terzo figlio! Le ultime news gossip ad oggi 24 agosto 2017.

Insieme alla Pandolfi sul litorale laziale ci sono anche il piccolo Tito, nato a gennaio del 2016 dall’unione con il produttore Marco De Angelis, anche lui in spiaggia. Nelle immagini poi si vedono i genitori della mora romana e Gabriele, il primogenito di Claudia, nato 11 anni fa dal rapporto con il musicista Roberto Angelini.

Le foto raccontano tutta la gioia dell’attrice, che non molto tempo fa aveva raccontato quanto le piaccia vedere le persone a cui tiene essere felici.”Per me la felicità è essere tranquilla, vedere felici le persone che amo. Anche come mamma ho un atteggiamento più rilassato di un tempo”, aveva spiegato.