Firenze, tutti gli Eventi del Weekend di sabato 26 e domenica 27 agosto 2017. Alla scoperta di curiosità nascoste tra le vie del centro di Firenze e itinerari acquatici: è la proposta per il weekend da “Enjoy Firenze”, il cartellone di itinerari guidati in compagnia di esperti, a cura di Cooperativa Archeologia. Nell’ambito di Ridistribuire lo sguardo, progetto per Estate Fiorentina 2017 che promuove un turismo culturale insolito, sabato 26 agosto alle ore 20.00 sarà in programma il suggestivo percorso sui barchetti originali dei Renaioli, con la navigazione del tratto monumentale di Firenze tra Ponte Vecchio e ponte S. Trinita, per ammirare gli edifici che costeggiano le rive del fiume da una prospettiva curiosa e inconsueta.

Per chi invece preferisce rimanere con i piedi ben saldi a terra, sempre a Firenze domenica 27 agosto alle ore 18.00 si terrà una passeggiata al tramonto alla scoperta dell’Oltrarno fiorentino e dei quartieri di Santo Spirito e San Frediano, dello loro viuzze strette e delle loro piazze e piazzette tipiche, dove ancora vive e si respira la fiorentinità più autentica.

Ad arricchire il cartellone un’iniziativa fuori porta presso il cantiere di allestimento del Museo delle Antiche Navi di Pisa, che espone le imbarcazioni di epoca romana emerse durante lavori per l’ampliamento della Stazione di Pisa S. Rossore con il loro carico di anfore, ceramiche, vetri, metalli e strumenti di bordo. A partire da questi reperti è stato ricomposto il mosaico di una lunga storia, fatta di commerci e marinai, navigazioni e rotte, vita quotidiana a bordo e naufragi. Gli Arsenali Medicei sono sembrati da subito il luogo più adatto per la realizzazione di un Museo dedicato, ancora in corso di completamento ma già visitabile (26 agosto ore 18.00, 27 agosto ore 10.00).