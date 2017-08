George e Amal Clooney, le ultime news gossip ad oggi 24 agosto 2017.

George e Amal Clooney, le ultime news gossip. George e Amal Clooney hanno donato un milione di euro per combattere le disuguaglianze. La coppia, che due mesi fa ha avuto i gemellini Alexander ed Ella, ha fatto avere l’ingente somma al ‘Southern Poverty Law Center’ e vorrebbe che altri seguissero il loro esempio. In un comunicato George ha detto: “Io e Amal volevamo aggiungere la nostra voce, e il nostro sforzo economico, per la lotta contro le disuguaglianze. Non bisogna lasciare spazio alla bigotteria e all’odio. Siamo orgogliosi di supportare il Southern Poverty Law Center e i suoi sforzi per prevenire l’estremismo violento negli Stati Uniti. Quello che è successo a Charlottesville, e quello che sta succedendo in molte comunità in giro per il paese, richiede un impegno collettivo per fermare l’odio”.

Recentemente una fonte ha raccontato che George ha sviluppato un forte istinto di protezione da quando è diventato padre.”George e Amal adorano i loro figli. Si stanno ambientando molto bene alla nuova situazione e si divertono a stare a casa con la famiglia. Avere dei figli ha fatto diventare George ancora più protettivo e più vigile rispetto alle persone di cui si circonda. Farà tutto quello che potrà per fare in modo che i suoi figli vivano una vita il più normale possibile”, ha spiegato il beninformato.