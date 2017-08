MotoGp Silverstone 2017: orari, gara, dichiarazioni, prove libere e qualifiche del Gp di Silverstone

Motogp Silverstone 2017, orari, gara e ultime news. Torna il grande sport nel fine settimana con la nuova gara della Motogp. Stavolta protagonista sarà il circuito di Silverstone. Marc Marquez, leader della classifica della MotoGP con 16 punti di vantaggio su Dovizioso, punta alla vittoria anche a questo giro: “Abbiamo trovato una buona base per la moto nei test, questo è molto positivo. Silverstone mi piace, l’anno scorso abbiamo interpretato un buon gran premio e solo in gara forse ci è mancato qualche cosa. Quest’anno faremo di tutto per raggiungere il podio”.

Motogp Silverstone 2017: le dichiarazioni di Valentino Rossi.

Arriva carico Rossi: “E’ una pista ottimale per me e per il mio stile di guida. Non vedo l’ora di scoprire se siamo riusciti a trovare soluzioni positive per migliorare la nostra Yamaha”. Valentino Rossi, in vista del gran premio di Silverstone, 12/o appuntamento mondiale, punta a entrare nelle prime tre posizioni: “Andiamo a Silverstone dopo un giorno di test a Misano e voglio tornare in pista immediatamente per capire se siamo riusciti a trovare le giuste soluzioni per migliorare la moto – commenta il pilota della Yamaha, reduce da un poco brillante settimo posto in Austria -. Quella di Silverstone è una pista molto bella e divertente, ma al contempo molto impegnativa e molto lunga, con tanti cambi di direzione ad alta velocità”.

Motogp Silverstone 2017: gara, orari, prove libere e qualifiche.

Le prove libere della gara di MotoGp di Silverstone 2017 apriranno il weekend in pista nella giornata di venerdì 25 agosto 2017, mentre sabato 26 agosto 2017 sarà il turno delle qualifiche: alle 13.35 quelle della Moto3, alle 15.10 quelle della MotoGP e alle 16.05 quelle della Moto2. Domenica 27 agosto 2017 saranno in programma le gare: la Moto3 alle 13.40, la Moto2 alle 15 e la MotoGP di Silverstone alle 16.30.