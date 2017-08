Tagli capelli autunno inverno 2017/2018: tutti i trends capelli della nuova stagione!

Tagli capelli autunno inverno 2017/2018: i trends della nuova stagione. Tra i tagli di capelli protagonisti della nuova stagione troviamo i caschetti, in particolare i long bob. Certo non è una novità l’amore degli hairstylists più famosi per i tagli di capelli medi, versatili e fashion. Anche nella prossima stagione autunno-inverno 2017/2017 i long bob si confermano una tendenza più che duratura della moda capelli autunno inverno. Dalle passerelle ammiriamo i tagli di capelli medi, bob, wob e long bob, sfoggiati dalle modelle della collezione di Stella McCarteney, di Céline, di Chanel, di Alberta Ferretti autunno inverno 2017/2018.

Tagli di capelli medi autunno inverno 2017/2018: bob, wob e lob che passione!

Il tagli di capelli bob del momento sono sfoggiati nella versione asimmetrica, perfetta per dare corpo e volume a chi ha i capelli molto fini e per sistemare i danni creati da tagli sbagliati, con le ciocche anteriori più lunghe portato con riga laterale ed onde leggere e strutturate. I bob sono sfoggiati anche con styling wavy, oppure in versione pari e liscissima. La moda capelli dell’autunno-inverno in arrivo vedrà predominanti i caschetti in tutte le loro versioni.

Tagli medi di capelli 2017-2018: tutte le novità della nuova stagione.

Tante le novità per i tagli di capelli medi che sfruttano le colorazioni più inedite come il rosa e l’ice blonde. Sempre gettonati il castano, ed i rosso in tutte le sue sfumature. Il long bob così come il bob è declinato nella versione angolata anni 90 anche con un effetto netto e blunt per un risultato femminile glamour. Insomma, i tagli di capelli bob e lob sono e resteranno sempre una grande tendenza della moda capelli dell’autunno inverno 2017/2018!