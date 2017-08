Grande Fratello Vip 2017, le ultime news. La prima puntata della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip 2017’, la seconda, è prevista per la serata di lunedì 11 settembre 2017 su Canale5. A Mediaset già fervono i preparativi per la nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi con il supporto di Alfonso Signorini. Intanto a dire la sua sul cast della trasmissione è Belen Rodriguez. Tra i concorrenti che varcheranno la soglia della porta della casa di Cinecittà ci sono infatti sia il fratello di Belen, Jeremias, che la sorella, Cecilia.

Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, le ultime news ad oggi 25 agosto 2017.

Se quest’ultima non desta grande preoccupazione nella showgirl argentina, il primo è fonte di agitazione. Jeremias, sostiene Belen, ha infatti il carattere peperino come il suo.”Sono preoccupata. Cecilia ha un suo equilibrio, io e Jeremias siamo matti”, ha spiegato la mora a ‘Chi’, il magazine diretto proprio da Signorini. Poi ha aggiunto: “Se fa casini, vi avverto, non mi chiamate. Ok, Signorini?”.Tra gli altri, dovrebbero essere sotto l’occhio delle telecamere 24 ore al giorno anche Cristiano Malgioglio, Aida Yespica, Serena Grandi, Carmen Di Pietro, Simona Izzo e Giulia De Lellis.