Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 25 agosto 2017. Le prime dichiarazioni dei concorrenti!

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 25 agosto 2017. Simona Izzo è tra i concorrenti della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’.L’attrice ha spiegato al settimanale ‘Oggi’ di aver accettato la proposta di Mediaset per due ragioni. La prima riguarda la sfera economica. “Ho accettato per due motivi. Il primo è che sono nonna di tre nipoti, e ho preso l’impegno di mantenerli agli studi. Sono i figli del mio Francesco (avuto dall’ex marito Antonello Venditti, ndr): Alice, 20 anni, che va all’università, Tommaso, 17 che studierà all’estero e Leonardo che frequenta l’asilo bilingue. Facendo due conti, un bel budget”, ha raccontato.

“Il secondo? Sarà una bella prova con me stessa. Vado in tv spesso ma non sono mai riuscita a condurre un programma tutto mio. Ora ci saranno 25 telecamere e un bellissimo cast di 15 persone. Sarà un po’ come fare uno dei miei film corali ma senza copione, improvvisato giorno per giorno”, ha poi continuato la Izzo. Di certo nella casa di Cinecittà le mancherà però il compagno di vita Ricky Tognazzi. “Vivo in simbiosi con Ricky Tognazzi, siamo sempre insieme sul set. E anche a lui un po’ dispiace. Mi mancheranno da morire tutti gli affetti. Loro, forse, si riposeranno, perché qualche volta sono una mamma e una nonna un po’ ingombrante”, ha aggiunto.