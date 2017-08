Il Segreto Anticipazioni venerdì 25 e sabato 26 agosto 2017 – «Riepilogando…» Abbiamo visto attraverso le anticipazioni de Il segreto che Candela è stata ricoverata d’urgenza in ospedale e, in attesa del responso delle analisi, Severo le resta vicino. Dopo lo scontro con Nestor, Hernando è in condizioni disperate e il dottor Zabaleta teme il peggio. Don Anselmo chiede a Nicolas di valutare la possibilità di riconciliarsi con Rosario. Venuto a sapere dell’imminente scarcerazione di Alfonso, Cristobal chiama il contatto a Madrid e ordina il suo assassinio nel corso di una rissa tra prigionieri. Nicolas si reca da Camila per rivelarle alcune importanti notizie provenienti da Cuba.

Il Segreto Anticipazioni e trame puntate di venerdì 25 e sabato 26 agosto 2017 – «Le ultime malefatte di Cristobal Garrigues»

Secondo le anticipazioni de Il segreto, Nicolas rassicura Camila su eventuali ritorsioni da parte dei compari di Nestor. Le autorità cubane, infatti, gli hanno rivelato che Nestor ha perso influenza dal momento che è stato buttato fuori dalla sua stessa organizzazione criminale poco prima della partenza. Candela è ancora in coma e Sol invita Lucas a restare a Puente Viejo e a posticipare i loro progetti. Cristobal rivela a Carmelo di averlo usato come una sua pedina per eliminare un avversario del regime, e non colui che aveva assassinato Mencia. Nicolas incontra Rosario con la mediazione di don Anselmo. Hernando riacquista i sensi, ma le sue gambe sembrano paralizzate. Sfruttando l’occasione Hernando chiede a Camila di confessargli la verità riguardo al suo rapporto con Gabriel Mella. Francisca, Raimundo ed Emilia rivelano al generale Primo de Rivera tutti gli abusi che hanno avuto luogo per mano di Cristobal. Nicolas si riappacifica con Rosario e con Alfonso.