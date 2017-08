Nuovi tagli capelli corti e medi estate 2017: la gallery con i tagli e i trends a cui ispirarsi!

Tagli capelli corti e medi estate 2017. Tra i tagli di capelli di tendenza dell’estate 2017 di grande tendenza sono i tagli corti e medi, in particolare i caschetti, come l’hairstyle con frangia sfoggiato dalla bellissima Milla Jovovic. La bellissima attrice ha scelto un taglio di capelli corto a caschetto leggermente scalato ai lati del viso, con frangia piena che mette in risalto lo sguardo. Il caschetto con frangia sbarazzina sarà anche uno dei must have della moda capelli autunno inverno 2017-2018.

Tagli capelli medi e caschetti estate 2017.

La bella Milla Jovovich ha puntato su un look davvero moderno, optando per un bob leggermente scalato con onde morbide, in stile un pò retrò. Tantissime le stars della moda e del cinema e dello spettacolo scelgono tagli di capelli medi, dei bob e lob di tendenza per ottenere un look più frizzante e brioso in quest’estate, senza però dare un taglio estremo alla propria chioma!

