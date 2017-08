Tagli di capelli cortissimi e rasati estate 2017: i nuovi look di tendenza delle stars!

Tagli di capelli cortissimi e rasati estate 2017. La moda dell’estate 2017 vuole che i tagli di capelli di maggiore tendenza siano quelli corti, cortissimi e addirittura i tagli rasati. I tagli di capelli corti possono essere di diverso tipo: asimmetrici, con o senza frangia, stile collegiale: tutti questi tagli di capelli sono considerati must have per la prossima stagione, e sono tante le stars che hanno deciso di dare un taglio alla propria chioma, scegliendo così un look deciso ed originale.

I tagli di capelli cortissimi e rasati spopolano tra le stars e le dive dello spettacolo. Molto gettonati Tra questi i tagli di capelli undercut, cioè la rasatura dei capelli nella zona della nuca, e sidecut, in diverse varianti. Può essere portato con un caschetto che presenta un lato rasato, oppure con entrambi i lati rasati ed un ciuffo più lungo al centro della testa.

Dopo Kristen Stewart e Cara Delevingne, anche la bellissima attrice Kate Hudson ha deciso di dare un taglio radicale alla propria capigliatura, optando per un taglio di capelli rasato colore castano. La scelta è stata dettata da esigenze di copione. Sul set a Los Angeles, è stata fotografata mentre era impegnata in alcune scene d’azione. Si tratta del film “Sister”, diretto dalla cantante dal volto sempre celato dalla parrucca SIA. È stata la cantante a svelare il cambio look dell’attrice su Instagram: “My girl Kate Hudson”, ha scritto.

