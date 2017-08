Uomini e Donne, le ultime news ad oggi 25 agosto 2017: Claudio D'Angelo stupisce tutti con il gesto!

Uomini e Donne, le ultime news ad oggi 25 agosto 2017. Claudio D’Angelo, ex tronista di Uomini e Donne stupisce tutti con il gesto d’amore nei confronti della sua fidanzata Ginevra! Claudio D’Angelo ha deciso di replicare alle continue critiche sul fisico della sua fidanzata Ginevra Pisani. I due si sono mostrati molti innamorati ed affiatati negli scatti pubblicati su Instagram in questo periodo!

Su social infatti molti followers hanno sottolineato il fatto che la Pisani non sia molto prosperosa. D’Angelo si è schierato a difesa della sua compagna ed ha così replicato: “Che problemi avete? Dopo nove mesi ancora scrivere che Ginevra è brutta! Siete persone con dei problemi. Pensate che a me freghi qualcosa di queste cattiverie? Da persona innamorata vedo Ginevra bellissima, lo è sempre stata e oggi ancora di più! Se anche avesse dei difetti e non fosse perfetta come me e come voi, focalizzatevi su altre cose perché noi ci amiamo, rassegnatevi”, ha concluso l’ex tronista rispondendo una volta e per tutte alle critiche e facendo allo stesso tempo una meravigliosa dedica d’amore alla sua fidanzata!