A sua immagine, anticipazioni di oggi sabato 26 agosto 2017 in onda su Rai1.

A sua immagine, anticipazioni di oggi sabato 26 agosto 2017. Torna oggi un nuovo appuntamento con il programma A sua immagine. Caravaggio, l’uomo, il suo genio, i suoi tormenti. Un personaggio e una storia al centro di “A Sua Immagine”, il programma condotto da Lorena Bianchetti, in onda oggi sabato 26 agosto alle 17.10 su Rai1. In sommario, un viaggio a Roma in compagnia di alcuni esperti per scoprire alcuni dei capolavori di Michelangelo da Caravaggio: dalla memorabile trilogia di San Matteo nella Chiesa di San Luigi dei Francesi ai quadri presenti a Sant’Agostino in Campo Marzio e a Santa Maria del Popolo. Chiaroscuri memorabili di un grande artista alla continua ricerca di un senso della vita e del rapporto tra Dio e l’umanità.

Nel corso della puntata, Lorena Bianchetti incontra anche l’attore Alessio Boni, che nel 2007 ha portato sullo schermo l’immagine del grande e tormentato pittore bergamasco. Alle 17.30 tornano “Le ragioni della speranza” con il commento di don Maurizio Patriciello che in questa puntata visita il Centro Astalli nel quartiere “Ballarò”, di Palermo, dove i migranti non solo vengono accolti, ma anche supportati a diventare, di fatto, dei cittadini di cui potersi fidare. L’incontro scopre volti e storie, che – se conosciute – aiutano a combattere i pregiudizi.