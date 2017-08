Enrico Brignano e Flora Canto, le ultime news gossip. Intervistato dal settimanale ‘Oggi’, Enrico Brignano ha spiegato di non stare progettando le nozze con Flora Canto, la madre di sua figlia Martina, nata all’inizio di quest’anno. Le energie della coppia sono infatti tutte per il battesimo della piccola. “Io e Flora Canto, per adesso, non pensiamo alle nozze, ma a battezzare la bambina. E’ nostro compito avviarla su un cammino spirituale con un minimo di convinzione e non confondere il sacramento con i dettagli della festa”, ha detto l’attore comico.

Enrico Brignano e Flora Canto, le ultime news gossip ad oggi 26 agosto 2017

Brignano è un papà entusiasta. “Tutte le mattine, quando Martina si sveglia e mi sorride, la casa si riempie di energia positiva. A 51 anni è spiazzante”, ha raccontato. “Io e Flora ci siamo divisi un po’ i compiti. Lei cambia la piccolina, la nutre, la veste. Mentre io che sono il mammo, o il papo, sistemo i giocattoli che Martina getta a terra, elimino i pannolini che vanno buttati nel cassonetto giusto, lavo il biberon e poi le faccio fare il ruttino”, ha poi spiegato.

Alla domanda sul fatto se fosse un papà ansioso, lui ha risposto: “Se sono ansioso? Direi, piuttosto, attento. Per ora la piccolina sta sul seggiolone. Ma i pericoli aumenteranno quando comincerà a gattonare e quindi a camminare: bisogna tenere d’occhio spigoli, scale e poi metterà in bocca qualsiasi cosa…Certo la vita di coppia si rivoluziona e lo racconto in un libro che sarà sugli scaffali tra qualche mese”, ha concluso Brignano.