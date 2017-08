Guida tv, i programmi tv di stasera sabato 26 agosto 2017 su Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di sabato 26 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso Castrocaro 2017, lo storico concorso musicale che cerca giovani talenti da lanciare sul mercato discografico. Su Rai 2 andrà in onda il film in prima tv Il dubbio della verità. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda la fiction Linea di separazione – La mia terra, la tua terra.

Guida tv di questa sera sabato 26 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, sabato 26 agosto 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Gli avvoltoi hanno fame. Su Canale 5 vedremo lo show Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Chinese Zodiac. Stasera La7 trasmetterà il telefilm L’ispettore Barnaby.