Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 26 agosto 2017: splendido viaggio nell’America settentrionale!

Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 26 agosto 2017. Un viaggio oltreoceano, sulla costa orientale dell’America settentrionale, alla foce del fiume Hudson nello Stato di New York, per celebrare il ritorno, dopo 16 anni di assenza del veliero più bello al mondo, la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana. Lo propone “Lineablu”, con Donatella Bianchi, in onda sabato 26 agosto alle 14.00 su Rai1.

“Non chi comincia, ma quel che persevera” il motto di Nave Vespucci, raggiunta dalle telecamere di Rai1 a metà della Campagna di addestramento 2017, riservata ai giovani allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno: “È stato un vero privilegio oltre che una grande emozione – dicono – passare il Ponte dedicato a Giovanni da Verrazzano, primo europeo a raggiungere, nel XVI secolo, la zona della foce del fiume Hudson e quindi la zona di New York a bordo di Nave Vespucci, sfilare a vele aperte davanti alla Statua dell Libertà, ad Ellis Island, luoghi simbolo per le migliaia di migranti italiani che nel secolo scorso hanno affrontato l’Atlantico in cerca di fortuna”.

Guadagnati gli ormeggi al Pier 88, lo stesso pontile dei grandi transatlantici del passato, inizia il viaggio di Lineablu alla scoperta del mare di Manhattan e di luoghi come il piccolo porticciolo di Boat Basin, sulla 79^ West Street, dove Simone Dibagno, italiano di origine romane, vive da 40 anni in una house boat.

Poi, la pescheria di Chelsea Market e il New Fulton Market nel Bronx, considerato il secondo mercato del pesce più grande al mondo dopo quello cinese, passando per le piccole pescherie di Chinatown.

Il viaggio prosegue dal Queens ad Ellis Island, passando il ponte di Brooklin: in navigazione, nella cornice della statua della Libertà, dono della Francia agli Stati Uniti. Fu installata nel 1886 e dal 1924 è considerata monumento nazionale, è la libertà che illumina il mondo e il primo ricordo di Mike Renzi, appena adolescente arrivato dopo giorni di navigazione a New York, oggi affermato imprenditore italo-americano. Protagonista anche Central Park, l’oasi urbana di Manhattan.“Lineablu” torna, infine, in Italia, sulle secche di Tor Paterno, unica area marina protetta italiana completamente sommersa, a poco più di 4 miglia dal porto di Ostia, con Fabio Gallo. Obiettivo anche sul recepimento della legge che regolamenterà le immersioni subacquee ricreative e l’operazione “Mare Sicuro” della Guardia Costiera.