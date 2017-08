Motogp Silverstone 2017: le prove libere, le qualifiche e le prime dichiarazioni

Motogp Silverstone 2017, le ultime news e le prove libere. Il britannico è il più veloce nella prima giornata di Libere del GP di casa chiudendo il secondo round in 2:00.897 davanti a Rossi e Vinales. Cal Crutchlow non voleva deludere i tifosi britannici e, nel GP di casa, è subito il più veloce nelle prove libere. Il britannico chiude in testa il venerdì di Silverstone con 2:00.897. Alle spalle di Crutchlow si piazzano le due Yamaha ufficiali, in netto miglioramento rispetto alle ultime uscite.

Grande prova di Valentino Rossi, che chiude le L2 con il secondo tempo a +0.241 da Crutchlow. Terzo posto per Vinales (+0.271). Soltanto quinto Marquez a +0.714. Leggermente in ritardo le due Ducati. Lorenzo (con la carena nuova) chiude 6° a +0.758. Dovizioso (con la vecchia carena) è invece 9° con un ritardo di +0.996.

Motogp Silverstone 2017, le ultime news ad oggi 26 agosto 2017.

Valentino Rossi è fiducioso e sorridente. “Mi sono divertito a correre su questa bellissima pista in una giornata di sole”. Sì, ma ieri raccontava di non essere più competitivo. “Invece abbiamo iniziato molto bene, provando le gomme medie e dure con buone sensazioni sui 13-14 giri: in parte è merito del lavoro fatto sull’elettronica nel test di Misano di domenica, la gomma dietro scivola meno. E poi, come è già successo quest’anno, ci sono circuiti in cui a sorpresa tutto sembra funzionare”.

Yamaha favorite per domenica? “Marquez e Crutchlow sembrano i più veloci, però ci siamo anche noi: molto dipenderà dalla scelta dei pneumatici, in base alla temperatura e alle condizioni dell’asfalto”. Insomma, per il mondiale non tutto è perduto. “Siamo realistici: nelle ultime 3 gare io non sono salito sul podio, Marquez invece ne ha vinto due e nella terza ha chiuso secondo. Prima di pensare al titolo, cerchiamo almeno di lottare in una gara: questa potrebbe tornare ad essere la volta buona”

Jorge Lorenzo è il più veloce dei ducatisti. “Con questo sole valeva la pena di approfittare e provare gomme più setting. Soffro ancora molto nelle buche e dopo due-tre giri manchiamo di consistenza, rispetto agli altri. Però si continua a progredire”. Contento anche Vinales, 3° crono con la Yamaha: “Bello cominciare subito così. Mi sono sentito bene, il passo c’è anche con le gomme usate. Nei test di Misano si è lavorato molto sull’elettronica e i risultati si vedono, finalmente: c’è più stabilità, ogni giorno è un piccolo passo in avanti”.