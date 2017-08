Riforma pensioni oggi 26 agosto 2017: pensioni anticipate donne, flessibilità, cumulo gratuito, opzione donna

Riforma pensioni, oggi 26 agosto 2017. Sul fronte pensioni e previdenza, il consueto punto del venerdì viene fatto da Orietta Armiliato del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social. «Carissime – evidenzia la Armiliato – settimana pesante, non tanto per quello che in varie interviste è stato dichiarato da consulenti, sindacalisti ed esponenti delle commissioni e del governo sui temi oggetto del combinato disposto fra Sindacati e Governo in tema previdenziale, quanto per l’incapacità di molti di assumere queste informazioni in maniera oggettiva prendendo atto dei rischi e delle opportunità che le eventualità prospettate potranno generare».

«Abbiamo dovuto gestire la pagina con teutonica fermezza, bloccando persone ed eliminando commenti di chi, probabilmente “al soldo” di qualche corrente anche di natura semplicemente “facebookiana” si è iscritto al gruppo per spargere veleni su tutto a partire dalle ipotesi di provvedimento. Abbiamo visto recitare il “de profundis” di un qualche cosa che ancora non ha visto la luce, cosa di per sé davvero sciocca per non dire imbarazzante ma, questo, é quello che abbiamo nostro malgrado letto e commentato, assieme a quello che ho ragione di credere sia diventato una sorta di vezzo ovvero assimilarci a cariatidi oramai incapaci di moti fisici e cerebrali di rilievo…ecco:l’ho detto e lo ripeto, non mi assimilo e mi dissocio da questa immagine che vuole rappresentare donne non ancora sessantenni.

Certo, ci sono problemi ed eccezioni, certo la libertà di scegliere è un valore importante e se non si trattasse di leggi direi essere imprescindibile, certo dopo anni di super lavoro (abbiamo rilevato più e più volte il doppio triplo a volte quadruplo lavoro al quale le donne sono assoggettate) ma, da lì a considerarci “fruste, distrutte, demolite” direi che acqua sotto i nostri ponti, ne dovrebbe scorrere ancora un bel pò».

Pensioni anticipate donne e flessibilità in uscita, le news di Orietta Armiliato del CODS.

«Questo, però, non significa che non sia giusto e sacrosanto portare avanti, come facciamo da tempo e come stiamo continuando a fare, istanze percorribili al fine di ottenere flessibilità e riuscire a raggiungere con un pò di anticipo rispetto ai dettati di legge vigenti, la propria quiescenza che porta con se un meritato riposo o, quanto meno, arrivare ad ottenere in un’età ancora generosa, serenità e tempi più vivibili: questo era il nostro “patto” quando abbiamo cominciato a lavorare e, seppur comprendendo le ragioni che hanno condotto al negativo cambiamento di rotta, ci piacerebbe oggi fosse almeno ridotto il danno.

Infatti, da quanto abbiamo appreso da interviste e commenti dei vari attori, ed in attesa del prossimo incontro programmato per il prossimo mercoledì 30 Agosto dal quale si presume avremo modo di apprendere i termini della proposta, la direzione nella quale ci si sta dirigendo è proprio quella per la quale dallo scorso Novembre stiamo lavorando e che abbiamo sostenuto prima con una lettera aperta (archiviata nel post fissato in alto della nostra pagina) e successivamente con rapporti diretti con tutti gli attori coinvolti, con mail e messaggi e trovando in ognuno di loro Sindacalisti, Parlamentari, Consulenti e Membri del Governo per altro di ogni estrazione politica, una grande apertura ed una notabile e gradita capacità di ascolto e comprensione delle problematiche esposte».

Riforma pensioni: Opzione donna e cumulo gratuito.

«Ricordo – rimarca in conclusione la Armiliato – che stiamo parlando di Cumulo Gratuito dei Contributi valido anche per l’accesso all’istituto dell’opzione Donna e per gli Esodati, il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro di cura, insomma tutto ciò che siamo certe possa essere annoverato in quella che abbiamo definito Flessibilità Sostenibile. Mi piace ricordare ancora una volta che quanto stiamo sostenendo, non vuole e non va a deprimere ne a reprimere nessun’altra iniziativa in atto da parte di chi ritiene di maggior interesse ma soprattutto di possibile eleggibilità di altre misure. Un sorriso e buon ultimo fine settimana di Agosto».