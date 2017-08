Romina Power e Albano Carrisi, le ultime news gossip ad oggi 26 agosto 2017. Romina Power e Al Bano Carrisi stanno mietendo grandi successi da quando hanno ripreso ad esibirsi insieme sul palco: i due artisti stanno tenendo una serie di concerti in Italia e all’estero a cui i fans sono accorsi numerosi. Pochi giorni fa, purtroppo, è arrivata una brutta notizia per i fans della coppia: i due avrebbero dovuto esibirsi in concerto a Porto Recanati il 2 settembre, ma l’evento è stato cancellato.

Romina aveva precisato sui social che la decisione non dipendeva né da lei né dall’ex marito Al Bano, e aveva attribuito la responsabilità alla The Boss S.R.L, che dal suo canto aveva subito replicato:“In riferimento alle notizie che stanno circolando in queste ore circa l’annullamento del concerto del 2 settembre di Albano e Romina a Porto Recanati e di quanto postato sul profilo Facebook di Romina – a tutela della propria immagine e di quella degli artisti, la The Boss Srl, organizzatrice del tour, tiene a fare chiarezza sottolineando che la decisione di annullare la data si è resa necessaria a causa della grave inadempienza dell’organizzatore locale (la “FREEARTIST Management”) circa il mancato versamento delle caparre confirmatorie, che ha lasciato presagire la totale mancanza di sicurezza dell’evento. Nessun altro ne ha colpa. Di tali gravi inadempimenti è stato informato a suo tempo Albano, come prassi, spiegando che il tutto avveniva a tutela innanzitutto degli artisti. Non solo, la The Boss Srl ha cercato in tutti i modi di recuperare la data fino a quando non ha compreso che non esistevano nella FREEARTIST Management il presupposto economico e la capacità di realizzare il concerto secondo gli standard cui la società, Albano e Romina, sono abituati”.

La rettifica di Romina Power su Facebook.

Alla luce delle nuove dichiarazioni della società, Romina ha voluto chiedere scusa pubblicamente, soprattutto in virtù delle sue precedenti dichiarazioni dove affermava di voler portare la The Boss in tribunale. “Vorrei correggere un mio post di qualche giorno fa. Riguardo al concerto cancellato a Porto Recanati il 2 Settembre, non e’ da incolpare la Boss srl. Era un’altra la compagnia inadempiente al contratto. Ero stata male informata. Mi scuso con la Boss srl per il malinteso”, ha scritto la Power su Facebook.