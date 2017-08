Sereno Variabile Estate, le anticipazioni di oggi sabato 26 agosto 2017: tappa sull’Isola d’Elba!

Sereno Variabile Estate, le anticipazioni di oggi sabato 26 agosto 2017. Dalla leggenda di Giasone in cerca del Vello d’oro ai dieci mesi dell’esilio di Napoleone Bonaparte, dalla millenaria produzione del ferro e del granito a quella del buon vino ricordata da Plinio il Vecchio: l’Isola d’Elba è stata in passato crocevia di storia e di mito ed è oggi luogo di notevole interesse turistico. Sereno Variabile Estate dedicherà a questa bellissima isola, la terza italiana per estensione, due appuntamenti, il 26 agosto e il 3 settembre.

Nella prima puntata, in onda oggi sabato 26 agosto 2017 alle 13.30 su Rai2, Osvaldo Bevilacqua e Giovanni Muciaccia visiteranno Marina di Campo e Rio Marina, per scoprirne le attrattive e le principali proposte turistiche. Osvaldo racconterà di streghe e ricorderà il passato minerario dell’Isola, con l’estrazione di quel ferro che brillava sulle colline tanto da dare il nome all’isola stessa: Aethalia, scintilla, per quei bagliori che i navigatori greci avvistavano da miglia e miglia. Giovanni Muciaccia curioserà invece tra le tradizioni locali, incontrerà un gruppo folk e assaggerà alcuni piatti tipici. Poi si imbatterà in un personaggio particolarissimo, Luca Polesi, artista del riciclo, scultore del ferro e di qualsiasi altro materiale purché rigorosamente di scarto. E poi escursioni in mare per godere di scenari unici tra spiagge, calette e grotte.