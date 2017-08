Tagli capelli medi e corti estate 2017: la gallery con le proposte più accattivanti della stagione!

Tagli capelli medi e corti estate 2017. Tra i tagli di capelli di tendenza dell’estate 2017 troviamo il caschetto, in tutte le sue versioni. Il caschetto non è solo un taglio di capelli pratico e ideale per essere messo subito a posto ma si rivela altrettanto glamour ed estremamente femminile. I tagli di capelli di tendenza delle bellissime della tv e dello spettacolo vedono in primo piano il bob nella sua versione mossa, i bellissimi long bob wavy modaioli e sbarazzini. Il lob con onde accennate sarà anche uno dei tagli protagonisti della moda capelli autunno inverno 2017/2018.

Tagli capelli medi e corti estate 2017: le proposte più accattivanti della stagione!

Molto gettonato tra i tagli medio corti anche l’ob shag, molto amato dall’attrice Jennifer Lawrence, che dopo aver cambiato più volte acconciatura, taglio e colore di capelli, ha scelto un taglio bob scalatissimo, colore biondo con effetto ecaille. La bella Jennifer punta spesso su styling ed acconciatura decisamente sofisticate, con raccolti eleganti e di classico, ma anche lo styling mosso con onde morbide per un effetto volume molto naturale.

