A sua immagine, anticipazioni di oggi domenica 27 agosto 2017. Il messaggio di pace, di solidarietà e di riconciliazione espresso con il Perdono di Celestino V il 28 agosto del 1294 è quanto mai attuale. Il perdono come mezzo per costruire la pace, la riconciliazione tra uomini e donne ferite dal peccato così come dagli eventi della vita e dalle fragilità della natura umana. In occasione della 723esima edizione della Perdonanza Celestiniana, che si celebra a L’Aquila, si parlerà proprio dell’attualità del messaggio di Pietro Angelerio da Morrone, divenuto il 192esimo Papa della Chiesa cattolica con il nome di Celestino V. In studio con Lorena Bianchetti, domenica 27 agosto alle 10.30 su Rai1 ospiti della puntata di “A sua immagine” saranno il giornalista e scrittore Angelo De Nicola e Walter Capezzali, del comitato scientifico della Perdonanza ed esperto di spiritualità medievale.

Si andrà alla scoperta delle celebrazioni in corso nella città fortemente provata dal terremoto nel 2009, ma anche degli eredi di Celestino, i laici e i religiosi che ancora oggi incarnano il suo messaggio rivolgendo il loro servizio agli ultimi. Alle 10.55 la linea passa alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana sarà trasmessa dalla Chiesa di Sant’Ambrogio in Sambruson Di Dolo (VE) con la regia di Dino Cecconi e il commento di Franca Salerno.Subito dopo la celebrazione eucaristica si tornerà in studio, in attesa come ogni domenica della preghiera mariana dell’Angelus recitata alle 12.00 da Francesco in piazza San Pietro.