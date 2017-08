Amnistia, indulto, giustizia: parte la nuova Carovana della Giustizia dei Radicali in Sardegna

Amnistia, indulto, giustizia: da lunedì 28 agosto 2017 nuova Carovana della Giustizia dei Radicali in Sardegna. Sul fronte giustizia, continua la battaglia dei Radicali, che da domani saranno impegnati in una nuova Carovana per la Giustizia. Dal 28 agosto al 2 settembre il Partito radicale e l’Unione delle Camere Penali organizzano una “Carovana per la Giustizia” che attraverserà tutta la Sardegna. La Carovana partirà da Roma oggi domenica 27 agosto 2017. La prima tappa sarà lunedì a Tempio, seguita da Sassari e proseguirà fino al 2 settembre 2017 con tappe in diverse province e visita in tutte le carceri dell’isola: martedì Alghero e Oristano, mercoledì Arbus e Cagliari, giovedì Isili e Lanusei, venerdì e sabato Nuoro.

Amnistia, indulto, giustizia: gli obiettivi della nuova Carovana della Giustizia dei Radicali in Sardegna.

Gli obiettivi della Carovana sono: raccolta firme sulla proposta di legge delle Camere Penali per la separazione delle carriere dei magistrati, amnistia e indulto, superamento di trattamenti come il regime del 41 bis e il sistema dell’ergastolo, approvazione dei decreti delegati della riforma dell’Ordinamento penitenziario, 3mila iscritti al Partito radicale entro il 31 dicembre 2017 per continuare le lotte di Marco Pannella. Gli eventi e le iniziative consisteranno, ove possibile, in dibattiti con le Camere penali territoriali, assemblee, e visite nelle carceri con raccolta firme dei detenuti sulla proposta di legge.