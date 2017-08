Formula 1 GP del Belgio 2017: qualifiche, griglia di partenza, gara, orari, diretta tv! Dopo le qualifiche di ieri, oggi Domenica 27 agosto 2017 ci sarà la gara del Gp del Belgio 2017 come di consueto alle 14 (diretta Sky Sport, differita Rai Sport alle 21.10). Ecco la griglia di partenza del Gp del Belgio 2017, che si correrà sul circuito di Spa-Francorchamps, 12/a prova del Mondiale di Formula 1: prima fila Lewis Hamilton (Gb-Mercedes) in 1:42.553, Sebastian Vettel (Ger-Ferrari) 1:42.795; seconda fila Valtteri Bottas (Fin-Mercedes) 1:43.094, Kimi Raikkone (Fin-Ferrari) 1:43.270; terza fila Max Verstappen (Ola-Red Bull) 1:43.380, Daniel Ricciardo (Aus-Red Bull) 1:43.863; quarta fila Nico Hulkenberg (Ger-Renault) 1:44.982, Sergio Perez (Mes-Force India) 1:45.244; quinta fila Esteban Ocon (Fra-Force India) 1:45.369, Jolyon Palmer (Gb-Renault) 1:44.685.

Formula 1 GP del Belgio 2017: qualifiche e griglia di partenza.

Ed ancora sesta fila per Fernando Alonso (Spa-McLaren) 1:45.090 Romain Grosjean (Fra-Haas) 1:45.133; settima fila Kevin Magnussen (Dan-Haas) 1:45.400 Carlos Sainz (Spa-Toro Rosso) 1:45.439; ottava fila Daniil Kvyat (Rus-Toro Rosso) 1:46.028 Lance Stroll (Can-Williams) 1:46.915; nona fila Felipe Massa* (Bra-Williams) 1:45.823 Marcus Ericsson (Sve-Sauber) 1:47.214: decima fila Pascal Wehrlein (Ger-Sauber) 1:47.679 Stoffel Vandoorne* (Bel-McLaren) 1:45.441.

Formula 1 GP del Belgio 2017: la pole di Hamilton e il messaggio speciale per lui.

La pole di ieri è stata la 68esima per Hamilton come per Schumacher. Proprio qui a Spa, dove il tedesco sette volte campione del mondo vinse il suo primo Gp 25 anni fa. E’ il direttore generale sportivo di Liberty Media, Ross Brawn in persona, a portare al pilota britannico un messaggio della famiglia di Schumacher: “Ho da recapitarle le congratulazioni della moglie Corinna e della famiglia per aver eguagliato il numero di partenze dalla prima fila di Michael che diceva sempre che i record ci sono per essere superati”.

Entusiasta e commosso Hamilton: “Questo è uno dei miei circuiti preferiti, venire qui e fare un giro come questo, è un sogno. Ho portato a termine il migliore lavoro al mondo. E’ un giorno davvero speciale, ho raggiunto una leggenda come Schumacher. Per me è un vero privilegio e un onore. Ringrazio la famiglia e non posso che continuare a pregare per Michael, l’ho sempre ammirato e lo faccio ancora oggi, essere lassù con lui è incredibile”.