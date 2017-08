Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 27 agosto 2017. Spunta di nuovo il nome di Rosa Perrotta tra i prossimi concorrenti del GF Vip 2017! Intanto, tra i nomi quasi ufficiali ci sono quelli di Cristiano Malgioglio, Serena Grandi, Simona Izzo, Daniele Bossari, Marco Predolin, Carmen Di Pietro, Aida Yespica, Veronica Angeloni, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Luca Onestini, Stefano Sala, Giulia De Lellis, Ignazio Moser. Il reality partirà su Canale 5 il prossimo 11 settembre 2017, come sempre condotto da Ilary Blasi con la collaborazione di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 27 agosto 2017. Spuntano di nuovo i nome di Rosa Perrotta e Andrea Offredi!

Tra i papabili torna a comparire anche il nome di Rosa Perrotta. Nelle ultime ore la produzione del GF ha diffuso delle immagini dei conconcorrenti, da cui sembrano emergere degli indizi che condurrebbero alla ex tronista Rosa Perrotta. Intanto, tra i papabili anche Andrea Offredi. Il settimanale Vero ha rivelato che l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Offredi potrebbe entrare nella casa del GF Vip. A lanciare l’indiscrezione è Offredi:“Queste cose si scoprono sempre all’ultimo momento e io per primo non ne ho la certezza. So, però, che il mio nome è stato proposto.”