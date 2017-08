Guida TV, i programmi tv di stasera domenica 27 agosto 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera domenica 27 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso Un passo dal cielo 3. Nella puntata di oggi, la scomparsa di Chiara, lasciata sul vialetto di casa da Reuter dopo un turno al ristorante, allarma tutto il paese….Su Rai 2 andrà in onda la gara di Formula 1 Gran premio del Belgio. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film The Sentinel.

Guida tv di stasera domenica 27 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 27 agosto 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Lo straniero che venne dal mare. Su Canale 5 vedremo il film Il Paradiso all’improvviso. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Into the storm 2014. Stasera La7 trasmetterà il film Il Coraggio della verità.