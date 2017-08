Motogp Silverstone 2017: oggi la gara, orari, diretta tv e le ultime news!

Motogp Silverstone 2017, gara, orari. Dopo le prove libere e le qualifiche di ieri, che hanno visto la pole di Marquez, seguito al secondo posto nella griglia di partenza da Valentino Rossi, oggi alle 16:30 spazio alla gara della MotoGP del Gran Premio di Silverstone alle 16.30. Ieri il leader del mondiale Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gp di Gran Bretagna a Silverstone nella classe MotoGp. Lo spagnolo, in sella alla Honda ufficiale, ha fermato i cronometri sul tempo di 1’59″941 precedendo Valentino Rossi (2’00″025) con la Yamaha M1 e il britannico Cal Crutchlow (2’00″106) con la Honda privata. Quarto tempo per lo spagnolo Maverick Vinales (2’00″341) compagno di squadra di Rossi che si è lasciato alle spalle le Ducati ufficiali dello spagnolo Jorge Lorenzo (2’00″399) e di Andrea Dovizioso (2’00″572).

Motogp Silverstone 2017, le prime dichiarazioni di Rossi e Marquez dopo le qualifiche.

Intanto, Valentino Rossi non si arrende, 2° tempo in griglia a Silverstone alle spalle del ‘Marcziano’ a soli 84 millesimi di distacco, ma resta prudente: “È stato un buonissimo giro, sono contento, ma con la gomma nuova e per la qualifica andiamo bene, in gara sarà differente. Nel T4 ho perso un po’, è il nostro limite che in corsa sarà anche peggio perché ho troppo spin – dice Vale a fine qualifica -, ma è importante essere in prima fila. Per la gara sarà più dura perché con la doppia gomma media non ho un grande passo e mi manca ancora un pelo: siamo preoccupati per la seconda parte di corsa, abbiamo ancora solo il warm up per cercare di rimettere le cose a posto. Vorrei lottare per il podio, ma in 4-5 sono più veloci di noi. Preservare le gomme in avvio per poi gestirle meglio alla distanza? No, con la mostra moto non funziona”.

Marquez è ovviamente felice: “Sono molto contento, non mi aspettavo certo di scendere sotto i 2′ – dice lo spagnolo -, ma visto che al primo ho fatto 2’oo”1 ho capito si poteva andare di più. In realtà non ho fatto un giro perfetto, ma qui la pista è lunga ed è difficile. Però ho un buon passo per la gara e sono contento di come stanno andando le cose: ora per la corsa dipenderà dalle temperature che troveremo e dalle scelte che faremo. Mi aspetto una gara di gruppo con tanto in lotta, da Crutchlow alle Yamaha, ma anche Dovizioso”.