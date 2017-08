Papa Francesco, Angelus di oggi domenica 27 agosto 2017 in Piazza San Pietro. Come di consueto oggi domenica 27 agosto 2017 Papa Francesco celebrerà l’Angelus in Piazza San Pietro al cospetto dei tantissimi fedeli che lo attendono con ansia. In attesa di scoprire le parole di oggi del papa vi facciamo un breve riepilogo del discorso dell’udienza generale di mercoledì. “Non è cristiano camminare con lo sguardo in basso come fanno i maiali”. Lo ha ammonito papa Francesco nel corso dell’udienza generale, nell’Aula Paolo VI.

Il Pontefice, dedicando la catechesi al tema della novità della speranza cristiana, ha osservato: “La speranza cristiana si basa sulla fede in Dio che sempre crea novità nella vita dell’uomo, nella storia e nel cosmo. Novità e sorprese. Il nostro Dio è il Dio che crea novità, è il Dio delle sorprese”.Il Papa ha ammonito: “Non è cristiano camminare con lo sguardo rivolto verso il basso, come fanno i maiali, senza alzare gli occhi all’orizzonte. Come se tutto il nostro cammino si spegnesse qui, nel palmo di pochi metri di viaggio; come se nella nostra vita non ci fosse nessuna meta e nessun approdo, e noi fossimo costretti ad un eterno girovagare senza alcuna ragione per tante nostre fatiche. Questo non è cristiano”.

Papa Francesco, le parole dell’udienza generale di mercoledì.

Il Pontefice ha incoraggiato i fedeli. “Le pagine finali della Bibbia ci mostrano l’orizzonte ultimo del cammino del credente: la Gerusalemme celeste. Essa è immaginata anzitutto come una immensa tenda, dove Dio accoglierà tutti gli uomini per abitare definitivamente con loro. Questa è la nostra speranza. E cosa farà Dio, quando finalmente saremo con Lui? Userà una tenerezza infinita nei nostri confronti, come un padre che accoglie i suoi figli che hanno a lungo faticato e sofferto”.