Sereno Variabile Estate, anticipazioni di domenica 27 agosto 2017. Nuovo appuntamento con Sereno Variabile Estate in programma per domenica 27 agosto 2017. Sarà la città di Lecce, considerata per i suoi palazzi e i suoi monumenti la capitale del barocco pugliese, la protagonista della puntata di Sereno Variabile Estate in onda domenica 27 agosto alle 13.45 su Rai2. Osvaldo Bevilacqua e Giovanni Muciaccia faranno scoprire le bellezze, i sapori, le tradizioni di questa meravigliosa città, principale centro del Salento.

Bevilacqua ci farà vivere la magia della pizzica, assaporare il fascino dei monumenti barocchi di Lecce, e, nella bottega di un artigiano, apprendere i segreti dell’antica arte della cartapesta. Giovanni Muciaccia ci porterà nell’Oasi naturalistica delle Cesine, un paradiso protetto a ridosso della costa salentina, entrerà nei cortili degli antichi palazzi nobiliari, gusterà per noi i piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna, e si imbatterà in un animato flash mob a ritmo di swing.