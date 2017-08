Serie A, Formula 1 Belgio e Motogp Silverstone oggi domenica 27 agosto 2017 a Domenica Sport.

Serie A, Formula 1, Motogp oggi domenica 27 agosto 2017 a Domenica Sport. Domenica Sport del 27 agosto, in onda su Rai Radio1, sarà presentata da Paolo Zauli. In primo piano calcio, Formula 1 e Motomondiale. Si parte alle 13.25 con la presentazione degli anticipi della II giornata di campionato Genoa-Juventus, Inter-Roma e Benevento-Bologna.Dalle 13.50 alle 15.30 radiocronaca di Giulio Delfino per il Gran premio di Formula 1 in Belgio. Alle 16.10 il calcio-mercato con Antonio Barillà del Corriere dello Sport. Alle 16.25 Nico Forletta racconterà il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP.Alle 17.30 l’anticipo di serie B Pescara-Foggia con Antonio Monaco e alle 18.00 radiocronaca dell’anticipo di serie A Torino-Sassuolo con Giuseppe Bisantis.

Dalle 17.30 collegamenti anche con Manuela Collazzo per aggiornare la partita di pallavolo Italia-slovacchia.

Dalle 20.20 presentazione dei campi di serie A con gli inviati e alle 20.35 Tutto il calcio minuto per minuto condotto da Filippo Corsini; questi i campi collegati: Napoli-Atalanta (Giovanni Scaramuzzino), Milan-Cagliari (Massimo Barchiesi), Chievo-Lazio (Massimo Zennaro), Fiorentina-Sampdoria (Sara-Meini), Spal-Udinese (Emanuedle Dotto). Al termine le interviste dagli spogliatoi, la moviola di Filippo Grassia e il commento di Sergio Brio. Infine alle 23.50 il blob dei gol di serie A.