Serie A, partite e risultati di oggi domenica 27 agosto 2017 e degli anticipi di ieri sabato 26 agosto 2017

Serie A, le partite e i risultati degli anticipi di ieri sabato 26 agosto 2017. Nell’anticipo di campionato di ieri abbiamo visto in campo alle 18 il Benevento contro il Bologna, il Genoa contro la Juventus ed alle 20.45 il big match tra Roma e Inter. La seconda giornata della Serie A 2017/2018 è iniziata alla grande per la Juventus che ha conquistato la vittoria nel campo del Genoa al termine di una partita caratterizzata da una rimonta spettacolare dei bianconeri.

Serie A, gli anticipi di sabato 26 agosto 2017: Genoa-Juventus.

La grinta dei bianconeri è saltata fuori quando, dopo 6 minuti, il Genoa si è trovato avanti per 2-0. La reazione della Juventus, però, non si fa desiderare. Il protagonista assoluto della rimonta è Paulo Dybala che firma una splendida tripletta, e il goal di Cuadrado. La Juventus ottiene così la seconda vittoria consecutiva e batte il Genoa per 4 a 2 e si conferma in testa alla classifica.

Serie A, gli anticipi di ieri: Benevento-Bologna e Roma-Inter.

Nell’altra partita del pomeriggio, il Bologna ha vinto sul campo del Benevento per 1-0 grazie alla rete di Donsah al 55′. In serata il big match tra Roma e Inter, si chiude con la vittoria dell’Inter per 3 a 1 contro la Roma. I nerazzurri vincono in rimonta una partita dalle grandi emozioni con le reti di Icardi (doppietta) e Vecino. I giallorossi erano andati in vantaggio con Dzeko. Poi la rimonta nerazzurra nella ripresa. Icardi trova il pareggio. L’Inter trova nuovo entusiamo e riesce a trovare il vantaggio, ancora grazie a Icardi. Vecino, nel finale, segna il gol del 3-1. La Roma recrimina per un rigore non accordato per fallo su Perotti.

Serie A, le partite di oggi domenica 27 agosto 2017.

Le partite in programma per oggi domenica 27 agosto 2017 sonoChievo-Lazio Crotone-Verona Fiorentina-Sampdoria Milan-Cagliari Napoli-Atalanta Spal-Udinese Torino-Sassuolo.