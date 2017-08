Tagli capelli estate 2017: la gallery con i caschetti, i bob e i wod di tendenza! Le ultime tendenze di capelli lanciano il wob, già indiscusso protagonista dell’estate 2017, come uno dei tagli di tendenza per il prossimo autunno-inverno 2017/2018. Un taglio di capelli che sfiora le spalle come un carré ma è mosso e scalato, come quello tanto amato dalla bellissima attrice Jennifer Lawrence che lo porta naturale e sbarazzino, e dalla cantante Taylor Swift. È il wob, ovvero il wavy bob, la pettinatura femminile e ultra versatile che spopola ora tra le celebrities.

I tagli di capelli medi, corti e lunghi per la primavera estate puntano i riflettori su un look facile da portare. Il taglio di base dell’estate 2017 e dell’autunno-inverno 2017/2018 sarà il bob, il caschetto cult degli anni Sessanta, ma in variante super contemporanea, ossia in versione destrutturata, più leggero e naturale della versione originale, lungo dalla mandibola fin quasi alle spalle e con un effetto wavy, a onde morbide.

Tagli e moda capelli estate 2017 e autunno-inverno 2017/2018: il wob è il protagonista! Ma per chi è indicato?

Tante le celebrities che quest’estate hanno scelto il caschetto, come la bellissima attrice Uma Thurman, che lo ha sfoggiato in versione sia liscia che mossa. Il taglio di capelli wob, però, va evitato se si ha il viso troppo tondo o quadrato, con tratti marcati, perché mette in risalto la forma e i difetti. In quel caso meglio optare per la versione un pò più lunga, il cosiddetto long bob, che addolcisce i lineamenti.

