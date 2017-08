Guida TV, i programmi tv di stasera lunedì 28 agosto 2017 su Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di stasera lunedì 28 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la partita di Pallavolo – Europei – Italia Vs Repubblica Ceca. Su Rai 2 andrà in onda il programma di approfondimento Voyager – Ai confini della conoscenza, condotto da Roberto Giacobbo, che ci condurrà a ritroso nel tempo, alla Prima Guerra Mondiale. Ci svelerà storie e aneddoti di quella che fu definita la “guerra Bianca”.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Love is all you need, diretto da Susanne Bier e interpretato da Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastìan Jessen. Ida alla vigilia del matrimonio di sua figlia Astrid in Italia, scopre che il marito, che credeva un sostegno sicuro e incrollabile, l’ha sostituita con una collega senza troppo cervello, Inoltre, come se non bastasse, la sua auto si scontra in aeroporto contro l’auto del padre dello sposo Philip. Prenderanno Io stesso volo per raggiungere l’Italia dove si celebreranno le nozze dei figli.

Stasera, lunedì 28 agosto 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Notting Hill, con Julia Roberts, Hugh Grant, che nei panni di un Commesso in un negozio di libri si innamora di una attrice americana famosa che per caso entra nel suo negozio nel quartiere di Notting Hill a Londra. Su Canale 5 vedremo la prima puntata della miniserie Programma Protezione Testimoni. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda lo show Emigratis. Stasera La7 trasmetterà il telefilm Josephine Ange Gardien.